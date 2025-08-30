“Secondo il primo cittadino, le minoranze sarebbero ‘irrilevanti’ nel contesto istituzionale e dovrebbero intraprendere ‘una sorta di riallineamento‘ nei confronti dell’Amministrazione”: ad affermarlo, Luca Ghidini, segretario comunale di Forza Italia a Cremona, che “esprime profonda insoddisfazione per le recenti dichiarazioni del Sindaco Andrea Virgilio in merito all’operato delle opposizioni in Consiglio Comunale”. Parole rilasciate dal primo cittadino di Cremona nella nostra intervista (qui l‘articolo).

“Tali affermazioni – prosegue il forzista – che riteniamo gravi e pretestuose, non solo mancano di rispetto al ruolo democratico dell’opposizione, ma si pongono anche in contrasto con la realtà dei fatti. Il gruppo consiliare di Forza Italia ha costantemente esercitato il proprio mandato attraverso proposte concrete, interrogazioni, ordini del giorno e interventi pubblici, toccando temi centrali per il futuro della città”.

Tra le varie tematiche, gli esponenti di partito annoverano “la tutela ambientale nel dibattito sulla questione Tamoil e il monitoraggio degli impegni presi da A2A dopo la svendita di LGH da parte dell’Amministrazione di centrosinistra; dalla proposta di un nuovo modello di gestione della sosta per rilanciare il centro cittadino, alla riforma della programmazione culturale; dalla sicurezza all’illuminazione pubblica, dalla gestione del servizio Saap alla revisione delle politiche di welfare locale; dal bilancio di sostenibilità per le opere pubbliche, ai progetti di riqualificazione urbana: sono solo alcuni degli ambiti su cui Forza Italia ha contribuito con senso di responsabilità e spirito propositivo, anche in collaborazione con altri gruppi consiliari di minoranza”.

“Riteniamo pertanto fuorviante e strumentale – aggiungono – ogni narrazione che tenti di sminuire questo impegno: la verità è che la quasi totalità delle nostre proposte viene sistematicamente respinta dalla maggioranza, a prescindere dal merito, riducendo gli spazi di confronto democratico”.

“In merito al ‘riallineamento’ evocato dal Sindaco – prosegue la nota – ribadiamo con fermezza la nostra indipendenza e autonomia da qualsiasi logica clientelare o di compromesso. Non è nostro interesse ‘contribuire’ solo per apparire parte attiva, né tanto meno accettare accordi sottobanco che svuoterebbero di significato il nostro ruolo di opposizione. Il nostro interlocutore principale resta la cittadinanza. Se in passato alcune riflessioni non sono state sufficienti a orientare il voto verso un’alternativa credibile, siamo certi che un lavoro svolto con coerenza e trasparenza consentirà ai cremonesi di valutare con piena consapevolezza alle prossime scadenze elettorali”.

“Invitiamo invece il Sindaco a ‘riallinearsi’ con i cremonesi – concludono i forzisti – che ogni giorno ci manifestano la loro delusione per lo stato della città e la loro frustrazione per essere costantemente inascoltati. Meno propaganda e più realtà”.

