Camicia a manica corta rigata, pantalone corto cargo, scarpe da ginnastica, adulto, camminata svelta e un’assurda violenza nell’abbattere tutti i cartelli segnaletici del cantiere in corso Pietro Vacchelli oltre che nel prendere a pugni le auto in sosta.

Una scena non nuova a Cremona ha scosso la serata di sabato in una via già al centro dell’attenzione dopo l’episodio di violenza di giovedì scorso, con un uomo che aveva dato in escandescenze e provocato paura tra i passanti e i residente nei paraggi del distributore automatico di bevande e viveri.

In quell’occasione, pieno giorno, erano intervenuti Polizia, vigili urbani e Digos. Nella serata di sabato, intorno alle ore 23, all’ennesima follia con segnali stradali e auto danneggiati, alcuni abitanti di corso Pietro Vacchelli hanno contattato i Carabinieri.

Arrivati sul posto con due pattuglie, gli uomini dell’Arma hanno rapidamente raccolto testimonianze per poi lanciarsi verso via XX Settembre alla ricerca del vandalo. Che in questo caso era tutt’altro che un giovane ‘maranza’.

“Ha buttato giù tutti i cartelli del cantiere, lo abbiamo visto e sentito, è andato verso via XX Settembre come se niente fosse. Pazzesco”: spiega una residente che ha assistito alla scena. “Abbiamo chiamato i Carabinieri, è ora di finirla con questi personaggi”.

“Stava passando a piedi, all’improvviso si è scagliato con violenza su quello che trovava, segnaletica e auto”: aggiunge un’altra persona testimone dell’accaduto e che ha indicato ai Carabinieri in che direzione andare per provare ad inseguire il vandalo.

