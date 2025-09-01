Terminate le operazioni di recupero dell’auto che sabato mattina si è inabissata a otto metri di profondità nelle acque del Po davanti alla Motonautica Associazione Cremona. All’interno, il corpo senza vita di una donna di 67 anni.

In mattinata, sul lungo Po Europa sono arrivati insieme ai Vigili del Fuoco di Cremona, i sommozzatori del Nucleo Regionale Lombardia, considerati tra i più esperti nel settore.

L’autovettura è stata riportata in superficie durante il pomeriggio: i vigili del fuoco, dopo aver aperto un varco nella vegetazione abbattendo alcune piante, hanno montato un braccio meccanico, successivamente agganciato al veicolo.

All’interno del veicolo è stato confermato il rinvenimento di un corpo. Come spiegano i Vigili del Fuoco in una nota, “le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell’elevata portata idrica del fiume e delle condizioni del fondale”.

Da terra hanno operato le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona, mentre in acqua i sommozzatori sono stati supportati dagli specialisti del soccorso acquatico. La salma è stata recuperata e messa a disposizione delle autorità competenti per i dovuti accertamenti.

In loco, oltre ad alcuni amici e parenti della donna, anche la Guardia di Finanza con la propria barca, la Polizia Scientifica, la Polizia Locale, a tenere lontani i curiosi, e il magistrato di turno che ha la titolarità delle indagini, e che dovrà valutare come procedere e se disporre un’autopsia.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata