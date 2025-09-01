Con l’arrivo in Italia di Jamie Vardy inizia l’ultimo caldissimo giorno di calciomercato della Cremonese. Il campione inglese è atterrato ieri sera (domenica 31 agosto) con volo privato alle 23:30 circa all’aeroporto di Linate, accolto da tantissimi tifosi grigiorossi, di tutte le età, adulti ma anche molti bambini, che hanno voluto far sentire al bomber da subito il calore del popolo grigiorosso.

Questa mattina (lunedì 1 settembre), sempre a Milano, alla clinica La Madonnina Vardy si sta sottoponendo alle visite mediche di rito. L’ex attaccante del Leicester è arrivato alla clinica alle 9:30 circa. Soltanto dopo l’ok da parte dei medici, Vardy firmerà il contratto che lo legherà alla Cremonese, diventando ufficialmente un calciatore grigiorosso. Un sogno che diventa realtà per tutti i tifosi, un colpo straordinario da parte della società, un rinforzo che il tecnico Nicola apprezzerà di sicuro per aumentare il tasso tecnico, la qualità e l’esperienza di tutta la squadra.

Ma l’ultimo giorno di mercato non prevede soltanto le visite mediche e la firma di Jamie Vardy. Ci sono tanti altri rinforzi in arrivo per il tecnico Nicola. Dopo l’ufficializzazione della punta Faris Moumbagna, prelevata dall’Olympique Marsiglia, entro le ore 20 (orario di chiusura del calciomercato in Italia) verranno ufficializzati anche gli approdi in grigiorosso dell’ala sinistra Jeremy Sarmiento (in arrivo dagli inglesi del Brighton), di un difensore centrale (in pole position c’è Mikayil Faye del Rennes, in netto vantaggio su Derek Cornelius dell’Olympique Marsiglia e su Andrea Carboni del Monza). Non è poi escluso l’arrivo alla corte di Nicola anche di un centrocampista (nei giorni scorsi la Cremo ha avanzato due offerte diverse al Monza per il talentuoso Andrea Colpani).

Non solo entrate, perché l’ultimo giorno di mercato prevede anche la partenza di diversi elementi, per fare posto nella lista che non può superare 21 elementi Over 22. In uscita ci sono Manuel De Luca (che piace in B al Modena), David Okereke (che ha richieste all’estero), Frank Tsadjout, Mattia Valoti, Leonardo Sernicola, Yuri Rocchetti e Gianluca Saro. Non è detto che la Cremo riesca a cedere tutti quanti, il rischio è che qualcuno di questi calciatori possa restare fuori lista.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata