Selfie, autografi, pollice alzato, sorriso smagliante: quanto basta ad una leggenda per mandare in visibilio le decine di tifosi grigiorossi a Linate.

Jamie Vardy è atterrato con volo privato alle 23:30 circa, ha salutato la dirigenza e lo staff della Cremonese e salendo su un van direzione Milano (dove lunedì sosterrà le visite mediche) si è concesso per qualche istante ai fedelissimi piazzati all’uscita del terminal prime.

Ora sì, è tutto verissimo, l’ex bandiera del Leicester City è arrivato in Italia per sposare la causa grigiorossa.

Trentanove anni il prossimo gennaio, il campione di Sheffield ha lasciato le foxes proprio al termine della scorsa stagione dopo 13 anni, 500 partite, 200 gol, culminati dalla clamorosa conquista della Premier League nel 2015/2016 sotto la guida di Claudio Ranieri.

Riccardo Lionetto – inviato a Linate

© Riproduzione riservata