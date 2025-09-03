Da Espresso Macchiato a Offanengo, il passo è breve. Tommy Cash, diventato famosissimo in Italia con la hit che lo ha portato all’Eurovision, ha girato il suo ultimo videoclip a Offanengo, nel cremasco. Ma questa è ormai storia: c’è infatti un’altra notizia che lega “Ok”, il suo più recente successo (già ai vertici delle tendenze Youtube e ascoltatissimo sulle piattaforme di streaming) a Cremona.

Tra gli autori del brano c’è infatti il cremonese Edwyn Roberts, talento affermato nel panorama degli autori e compositori italiani e ormai lanciatissimo anche verso successi internazionali.

“Tommy Cash era interessato a scrivere con autori italiani, per continuare e approfondire il filone di Espresso Macchiato”, ci racconta Edwyn. “Fin da subito ci siamo piaciuti un botto”, scherza. “Lavorare con lui mi ha insegnato tanto, perché Tommy non ha confini né regole. E questo in fondo è un approccio necessari per chi vuole fare arte. È stata una esperienza non soltanto divertente ma anche arricchente”.

Il brano è nato sul lago Maggiore e il link con Offanengo non deriva da Edwyn: “Quando ho saputo che il video sarebbe stato girato qui, ho subito pensato che ci sarebbe stato un doppio legame con il nostro territorio”.

In passato Edwyn Roberts ha firmato diverse pietre miliari della recente musica italiana. Ha vinto Sanremo 2020 mettendo il sigillo su “Fai Rumore” di Diodato. Più recentemente è stato firma (e voce) di “Tutta l’Italia”, canzone potentissima di Gabry Ponte che ha fatto da sigla al Festival di Sanremo ed è arrivata anche all’Eurovision con San Marino. Nel suo palmares anche un David di Donatello per la miglior canzone originale, vinto grazie al brano “Aria!” dal film “Gloria!” di Margherita Vicario.

