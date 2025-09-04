“La moda italiana deve tantissimo a Giorgio Armani, un uomo che l’ha saputa interpretare con straordinaria coerenza nella sua italianità“. Lo ha dichiarato il senatore Renato Ancorotti, imprenditore e politico cremasco in forza a Fratelli d’Italia sulla scomparsa del “re” della moda Giorgio Armani.

“Armani”, scrive Ancorotti, “è stato e resterà un simbolo del Made in Italy: attraverso la sua visione, l’eleganza senza tempo, l’accuratezza e la qualità impeccabile delle sue creazioni ha portato l’immagine del nostro Paese in ogni angolo del mondo. Con la sua scomparsa l’Italia perde un maestro, un innovatore e un ambasciatore instancabile della nostra eccellenza”.

