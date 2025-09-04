“Il lavoro vero porta lontano”. Queste le parole che Giorgio Armani aveva rivolto agli studenti quando aveva ricevuto a Piacenza dall’Università Cattolica la laurea honoris causa in “Global Business Management”.

“La laurea honoris causa che oggi mi viene conferita ha un valore doppiamente speciale, perché premia al di là dell’aspetto creativo il mio ruolo come imprenditore, l’impegno e la passione che nel corso degli anni mi hanno permesso di trasformare un sogno in un gruppo solido” aveva etto Armani “E’ speciale anche perché mi viene conferita nella mia città natale: un luogo magico, pieno di ricordi, che tanto mi affascinava da bambino. Da Piacenza sono partito per cercare la mia strada, che ho trovato a Milano, ma le mie radici sono rimaste sempre qui”.

Nel 2023 aveva istituito due borse di studio, del valore di 4mila e ottocento euro ciascuna, destinate ai migliori studenti di Global Business Management, il corso di laurea magistrale internazionale della facoltà di Economia e Giurisprudenza nella Sede di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica.

