Non ci sarebbero dubbi sulla dinamica dell’incidente che ieri è costato la vita a Ilaria Ottardi – nome all’anagrafe Agata -, la dipendente dell’azienda ospedaliera di Cremona deceduta dopo che la sua Lancia Ypsilon si è schiantata contro un autoarticolato, mentre trasportava medicinali all’ospedale di Casalmaggiore.

Come mostrano le immagini della dash cam installata sul mezzo pesante, l‘auto ha invaso la corsia opposta subito dopo il cavalcavia di via Giuseppina, e il conducente del veicolo proveniente da quella direzione, un 24enne, non è riuscito ad evitarla. L’utilitaria ne è uscita distrutta, la donna è morta sul colpo, vittima forse di un malore o di un fatale attimo di distrazione.

Affranti i colleghi dell’ospedale che hanno consegnato anche ai social il loro dolore: “Mi mancherai tanto – scrive una di loro – Il tuo bel sorriso, la tua energia. Troppo presto te ne sei andata, pregherò per te in ogni momento e mancherai a noi tutti che ti abbiamo conosciuta. Bellissima persona”.

Altri sottolineano il sorriso contagioso di Ilaria, “vederti era sempre bellissimo, portavi sempre gioia“.

La donna, che abitava con la madre a Cremona, in via Giuseppina, era entrata da poco in servizio presso il Servizio Acquisti dell’Asst, ma aveva già conquistato tutti con il suo carattere. A nome loro parla il direttore Giacomo Giatti: “La ricordiamo come una professionista molto seria e affidabile, sempre disponibile a collaborare, con il sorriso. Era una persona gentile. Ci mancherà moltissimo”. E le condoglianze alla famiglia sono arruvate anche dalla direzione strategica dell’ospedale, in primis dal direttore generale Ezio Belleri.

La camera ardente è allestita oggi presso la casa funeraria Pietra nel piazzale della Croce Rossa dalle ore 15 alle 18 e domani dalle 8.30. Funerali in san Sebastiano, sempre domani, alle ore 10.

