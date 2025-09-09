Confcommercio Cremona più che soddisfatta dell’ultima edizione dello Sbaracco, lo shopping di fine estate organizzato da Le Botteghe del Centro. Lo confermano le presenze in città nel mese di agosto e in particolare nel primo week end di settembre, certificate dall’Osservatorio Urban Data nell’area del Distretto Urbano di Cremona, ossia il centro cittadino. Il 6 e 7 settembre, durante l’iniziativa, la città ha accolto 17.090 visitatori complessivi: 10.195 il sabato e 6.895 la domenica.

“Dall’analisi dei dati – spiegano da via Manzoni – emerge che la maggioranza dei visitatori si è fermata in città tra una e due ore, mentre una quota significativa ha prolungato la permanenza fino a quattro ore. I picchi di affluenza sono stati registrati la mattina, intorno alle 10.00, e nel tardo pomeriggio, attorno alle 18.00.

Se il sabato mattina la coincidenza con il mercato cittadino ha favorito un centro particolarmente animato, nel pomeriggio l’aperitivo in musica organizzato da Vinile Totale ha contribuito a richiamare pubblico e a prolungare la permanenza, trasformando lo shopping in un’occasione di socialità e convivialità, capace di unire acquisti, intrattenimento e vita di comunità”.

Accanto alla presenza costante dei cittadini cremonesi, si segnala l’arrivo di numerosi visitatori dai comuni limitrofi, in particolare Castelverde, Persico Dosimo e Sesto ed Uniti. Rilevante è anche il contributo proveniente da fuori provincia, con Brescia, Milano e Mantova tra i territori maggiormente rappresentati.

“Lo Sbaracco è la dimostrazione che, quando si crea una manifestazione di qualità e ben organizzata, il centro storico diventa un punto di riferimento non solo per i cremonesi ma per l’intero territorio – commenta Eugenio Marchesi, presidente delle Botteghe del Centro –. I dati ci dicono che la città si è riempita, le persone hanno apprezzato l’offerta dei negozi e questo ci motiva a continuare su questa strada, rafforzando sempre di più il legame tra commercio e vitalità urbana”.

Guardando invece al mese di agosto, il centro storico ha registrato nei cinque fine settimana un totale di 37.274 visitatori. Tra i comuni limitrofi più presenti si segnalano Castelverde, Persico e Vescovato, mentre tra le province spiccano ancora una volta Brescia, Milano e Mantova.

Nota Metodologica:

• Area analizzata = Distretto urbano del commercio

• Fascia oraria analizzata = 9 – 20

• Presenza analizzata con permanenza da 40 minuti a salire

• Sim escluse dall’analisi = residenti a Cremona nella zona analizzata

• I dati sono estratti in forma aggregata e anonima grazie alla piattaforma fornita dal progetto CITIES di Confcommercio Urban Analytics – Cities

© Riproduzione riservata