Al termine di un’attività d’indagine, i Carabinieri della Stazione di Gussola hanno denunciato un uomo di 43 anni, ritenuto responsabile del furto di un telefono cellulare all’interno di un bar di Cella Dati.

L’indagine è partita dalla denuncia della vittima, che aveva raccontato di essersi recato nei giorni scorsi in un locale del paese. Entrato in bagno, aveva appoggiato il cellulare su un muretto, dimenticandolo al momento di uscire. Accortosi poco dopo della distrazione, era tornato indietro, ma del telefono non c’era più traccia.

Il cliente aveva quindi chiesto al titolare di visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza, dalle quali risultava che, dopo di lui, solo un’altra persona era entrata nel bagno. A quel punto è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri, giunti sul posto con una pattuglia.

Nel frattempo, la vittima aveva attivato l’applicazione di geolocalizzazione del dispositivo, che segnalava il telefono a Gussola. Seguendo quell’indicazione, i militari si sono recati nel luogo segnalato e, grazie anche al riscontro con le immagini del bar, sono riusciti a risalire all’identità del presunto responsabile.

Il 43enne è stato così identificato e denunciato per furto di telefono cellulare, che è stato restituito al legittimo proprietario.

