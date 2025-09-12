Ultime News

La nuova stagione Vanoli al via
tra cultura, basket e relazioni

Alcuni momenti della serata (Foto: StudioB12)
Un campo da basket al posto delle poltrone, nel cuore di uno dei teatri più affascinanti d’Italia. Così è iniziata la stagione 2025/2026 della Vanoli Basket Cremona, non la palla a due, ma l’idea di portare lo sport dove solitamente si respira lirica, danza, musica, prosa. Per una sera, al Teatro Amilcare Ponchielli, il basket è diventato cultura. E la cultura, ancora una volta, si è fatta esperienza condivisa.

La platea, temporaneamente priva delle storiche sedute in fase di sostituzione, è stata trasformata in un inedito playground. Lì, al centro, si è tenuto l’Opening Party dedicato a partner, sponsor e amici della Vanoli. A fare gli onori di casa, la squadra al completo, lo staff tecnico e dirigenziale, con momenti di musica dal vivo, DJ set a cura di Radio Bruno Lombardia e una cena servita direttamente sul palcoscenico.

Non c’è modo migliore per cominciare la stagione che farlo nel Teatro Ponchielli, che ci ha sempre portato fortuna in questi anni – ha spiegato Roberto Spagnoli, responsabile marketing della Vanoli -. Quando abbiamo visto che la platea era senza sedie per qualche giorno, ho subito scritto ad Andrea Nocerino con questa idea un po’ matta. E come sempre, è stata accolta al volo”.

L’intuizione si inserisce in un progetto di lunga durata, nato quattro anni fa: “Siamo felici di continuare questa collaborazione tra sport e cultura. Stasera ci sono più di 120 persone, siamo molto contenti. E abbiamo iniziato nel modo giusto la nostra stagione”.

Spagnoli ha poi anticipato che anche quest’anno non mancheranno iniziative pensate per coinvolgere partner e territorio: “I nostri eventi non saranno solo al PalaRadi, ma anche fuori dal campo, da qui fino a maggio. Saranno ludici come piace a noi ma anche pensati per creare occasioni di relazione e di business”.

Accanto a lui, il direttore generale Andrea Conti ha voluto sottolineare il significato profondo della serata: “È bello iniziare così, con chi ci sostiene tutto l’anno. C’è entusiasmo, si percepisce nei sorrisi dei giocatori e nella voglia di stare insieme. Non saremo i più forti, ma vogliamo far divertire chi verrà al PalaRadi. E regalare emozioni. Questa è la nostra vera ambizione”.

Ora, la parola passa al campo: il debutto ufficiale in Serie A è previsto per il 5 ottobre a Venezia, contro la Reyer, ma il sipario si è già aperto al Teatro Ponchielli.

