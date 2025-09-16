Presidio, questa mattina per due ore davanti al tribunale di Cremona da parte dei lavoratori precari del Ministero della Giustizia per lo sciopero indetto in tutta Italia. A Cremona la situazione è particolarmente grave. Come ha spiegato Luca Dall’Asta, segretario generale Fp Cgil Cremona, “in tribunale il personale assunto con fondi Pnrr rappresenta 20 lavoratori, pari a circa un terzo dell’organico complessivo. Senza di loro il sistema rischia il collasso.

Già oggi palazzo di giustizia è segnato da una grave carenza strutturale: manca il dirigente dal 2020 e la scopertura del personale è attorno al 40%. In questo quadro, i precari hanno garantito il funzionamento degli uffici e la continuità di un servizio pubblico essenziale, acquisendo competenze ed esperienze che non possono andare perse. Il Governo, però, prevede la stabilizzazione solo per una parte del personale: su 12.000 assunti a livello nazionale, appena 3.000 hanno garanzie certe, altri 3.000 attendono la legge di bilancio, mentre per i restanti 6.000, tra cui molti dei lavoratori di Cremona, non c’è alcuna prospettiva. A giugno 2026, alla scadenza dei contratti, rischiano di essere mandati a casa, con gravi ripercussioni non solo per loro, ma per l’intero sistema giustizia”.

La Fp Cgil Cremona, insieme alle delegate Rsu, “chiede con forza che vengano assunti provvedimenti immediati per garantire la stabilità lavorativa di tutte e tutti i precari, evitando di disperdere professionalità preziose e di aggravare i carichi di lavoro del personale di ruolo”. “Senza i 20 precari di Cremona – ha spiegato Dall’Asta, “l’attività del tribunale non sarebbe sostenibile. Non si può pensare di investire per anni sulla formazione e sul lavoro di queste persone e poi lasciarle nel limbo dell’incertezza. La giustizia ha bisogno di continuità e di organici adeguati, non di precarietà”.

L’intervista video è a Ida Franchino, funzionario addetto all’ufficio del processo presso la sezione gip gup del tribunale di Cremona.

Sara Pizzorni

