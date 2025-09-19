Alla fine dello scorso mese di agosto una 18enne cremonese era stata arrestata dagli agenti della polizia locale perchè trovata in possesso di oltre un etto di hashish e di denaro: qualche migliaio di euro. E non era la prima volta che finiva nei guai per droga. La ragazza, difesa dall’avvocato Lorenzo Fumagalli, farà un percorso di messa alla prova a scuola “per riparare e per responsabilizzarsi in un programma di proficua frequenza scolastica formativa”. Così ha deciso il giudice, che ha accolto la richiesta della difesa e respinto quella dell’accusa, che era contraria alla messa alla prova, e favorevole, invece, ad un patteggiamento.

Il giudice ha riunito i due procedimenti che riguardano la giovane, e cioè l’episodio più recente e quello più datato, e rinviato al 19 dicembre per definire il programma di messa alla prova. Nel frattempo la 18enne, che dal primo settembre era agli arresti domiciliari a casa con la madre, è libera con l’obbligo di firma e con la raccomandazione di essere puntuale.

L’arresto della ragazza era scattato in centro storico dopo che la polizia locale aveva ricevuto alcune segnalazioni di residenti e cittadini relative alla presenza di un gruppo di giovani in atteggiamenti sospetti.

Gli agenti guidati dal comandante Luca Iubini avevano identificato e perquisito il gruppo, trovando la neo 18enne, già con un precedente arresto alle spalle, in possesso di droga e soldi, rinvenuti in parte addosso e in parte a casa nel corso della perquisizione domiciliare.

Sara Pizzorni

