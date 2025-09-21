Ancora un duello che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza per la Cremonese, che allo stadio Zini (fischio d’inizio alle ore 15) ospita il Parma. A dire il vero, il tecnico grigiorosso Nicola considera quella emiliana una squadra che non combatterà per lo stesso obiettivo dei grigiorossi. “Il Parma mi ricorda il Como dell’anno scorso” ha detto l’allenatore della Cremo in conferenza stampa.

I numeri, però, al momento dicono altro, con i gialloblu sul fondo della classifica con un solo punto all’attivo. E’ chiaro che a Cremona la squadra allenata dal giovane spagnolo Carlos Cuesta si presenterà affamata di punti, con l’intento di risollevarsi subito dalla zona che scotta. Sarà quindi un’altra battaglia, tra l’altro storicamente si tratta di una partita molto sentita dalle due tifoserie.

L’inizio di campionato della Cremonese è stato ottimo, con 7 punti conquistati nelle prime tre giornate. Bianchetti e compagni sono ancora imbattuti e non hanno nessuna intenzione di fermarsi, vogliono dare continuità al buon avvio in Serie A, continuando a fare punti.

Il Parma ha cambiato molto durante il mercato, cedendo alcuni pezzi pregiati e puntando su nuovi giocatori arrivati soprattutto dall’estero. Non deve tradire il solo punto in classifica dei gialloblu, che comunque nelle prime tre giornate hanno messo in mostra qualità, ma hanno raccolto poco anche a causa di un calendario difficile (esordio con la Juventus, poi l’Atalanta e il Cagliari nell’ultimo turno).

Nicola dovrà fare a meno di Vardy, Payero e Sarmiento, che era entrato bene nella ripresa al Bentegodi. Davanti ad Audero si disporranno i tre centrali Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Pezzella e Zerbin agiranno sulle fasce. In mezzo al campo Grassi è in vantaggio su Bondo per la regia, assieme a Collocolo e Vandeputte. In attacco con Sanabria partirà uno tra Vazquez e Bonazzoli, con l’argentino leggermente in vantaggio. Contro il Parma i grigiorossi dovranno conquistare altri punti preziosi, prima di una serie di impegni sulla carta tutt’altro che facili.

Mauro Maffezzoni

