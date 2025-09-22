Quattro tifosi parmigiani indagati per possesso di mazze e fumogeni: questo un primo bilancio dei disordini che si sono verificati domenica poco prima della partita Cremonese-Parma.

I quattro, in realtà, sono stati fermati mentre transitavano in auto in una zona dove non avrebbero dovuto essere. A bordo della vettura gli agenti intervenuti hanno trovato diverso materiale, tra cui delle mazze, dei fumogeni e dei caschi.

Continuano intanto le indagini da parte della Digos della questura di Cremona, che è intervenuta durante gli scontri. Gli esperti stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, che per il momento appare piuttosto confusa.

Erano circa le 12.30 quando sono scoppiati i disordini. Un gruppo di tifosi del Parma stava transitando tra via Mantova e via Cappuccini, quando è entrato in contatto con la tifoseria locale. La situazione si è subito accesa, e poco dopo è scattata la violenza.

Non solo scontro fisico, che ha lasciato tifosi feriti e tracce di sangue sull’asfalto, ma anche danneggiamenti: sono state prese di mira alcune auto parcheggiate e divelti alcuni cartelli. A sedare la rissa il tempestivo intervento della polizia che, con il lancio di lacrimogeni, ha disperso i contendenti. Ora gli investigatori dovranno cercare di identificare i contendenti: un’impresa non facile, considerando che la maggior parte era a volto coperto.

