Sette anni dopo Plovdiv 2018, il quattro di coppia azzurro torna campione del mondo. A Shanghai Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e il cremonese Giacomo Gentili hanno firmato un capolavoro che riporta l’Italia sul trono iridato della specialità, davanti a Gran Bretagna e Polonia.

Gli occhi erano tutti puntati sui vicecampioni olimpici, con il bissolatino Gentili capovoga dell’armo che a Parigi aveva regalato un’emozione indimenticabile al canottaggio azzurro. Dopo quella straordinaria impresa, gli azzurri hanno provato a inseguire il sogno già realizzato nel 2018, quando al posto di Chiumento c’era il compianto Filippo Mondelli.

Finale mondiale in acqua 5, con Gran Bretagna e Polonia come avversari più insidiosi. L’Italia parte forte, 46 colpi di ritmo e subito la prua avanti. Ai 500 metri il cronometro segna già 1″60 di vantaggio sulla Polonia, frutto di un passo deciso e della guida esperta di Gentili (Fiamme Gialle / Bissolati).

Nei secondi 500 l’Italia ha messo luce con gli avversari e prosegue la sua magica cavalcata, ma la gara è ancora lunghissima. Ai mille metri il distacco supera i 3 secondi e l’Italia continua a spingere con un’azione potente. Gran Bretagna e Polonia si fanno sotto negli ultimi 500 metri ma l’Italia non si lascia itimorire e Giacomo lancia la chiusura. Non c’è più nulla da fare: l’Italia è campione del mondo!

Cristina Coppola

