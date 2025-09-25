Ultime News

25 Set 2025 Attività Produttive, bando sostegno
al sistema fieristico lombardo
25 Set 2025 "Vismara Talks", workshop
su professionisti della salute
25 Set 2025 Ozono alle stelle, estate nera
per Cremona: 56 superamenti
25 Set 2025 Giacomo Gentili campione del mondo
con il quattro di coppia azzurro
25 Set 2025 Con "I gioielli sotto casa" alla
scoperta di Iseo e dei suoi tesori
Giacomo Gentili campione del mondo
con il quattro di coppia azzurro

La premiazione del quattro di coppia azzurro campione del mondo
Sette anni dopo Plovdiv 2018, il quattro di coppia azzurro torna campione del mondo. A Shanghai Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e il cremonese Giacomo Gentili hanno firmato un capolavoro che riporta l’Italia sul trono iridato della specialità, davanti a Gran Bretagna e Polonia.

Gli occhi erano tutti puntati sui vicecampioni olimpici, con il bissolatino Gentili capovoga dell’armo che a Parigi aveva regalato un’emozione indimenticabile al canottaggio azzurro. Dopo quella straordinaria impresa, gli azzurri hanno provato a inseguire il sogno già realizzato nel 2018, quando al posto di Chiumento c’era il compianto Filippo Mondelli.

Finale mondiale in acqua 5, con Gran Bretagna e Polonia come avversari più insidiosi. L’Italia parte forte, 46 colpi di ritmo e subito la prua avanti. Ai 500 metri il cronometro segna già 1″60 di vantaggio sulla Polonia, frutto di un passo deciso e della guida esperta di Gentili (Fiamme Gialle / Bissolati).

Nei secondi 500 l’Italia ha messo luce con gli avversari e prosegue la sua magica cavalcata, ma la gara è ancora lunghissima. Ai mille metri il distacco supera i 3 secondi e l’Italia continua a spingere con un’azione potente.  Gran Bretagna e Polonia si fanno sotto negli ultimi 500 metri ma l’Italia non si lascia itimorire e Giacomo lancia la chiusura. Non c’è più nulla da fare: l’Italia è campione del mondo!
