Il Coni ha assegnato alla Canottieri Leonida Bissolati il Collare d’Oro al Merito Sportivo 2025, la massima onorificenza dello sport italiano per società e dirigenti che hanno lasciato segno nel tempo. La comunicazione ufficiale, data Roma 26 settembre, porta la firma del presidente Luciano Buonfiglio.

La motivazione è chiara: attività svolta e benemerenze maturate in oltre un secolo di vita. Un riconoscimento che mette in fila risultati, formazione di atleti, funzione educativa sul territorio e il lavoro dei dirigenti che hanno lavorato bene nelle stagioni facili come in quelle più dure.

Alla cerimonia, fissata per lunedì 3 novembre alle 11.00, nel Salone d’Onore del Coni al Foro Italico a Roma è stato invitato il presidente Maurilio Segalini con il labaro sociale, come da protocollo.

Il Collare d’Oro è un attestato che premia i più alti successi e i meriti sportivi delle società centenarie. Riconosce chi ha saputo unire risultati, cultura sportiva, responsabilità verso i giovani, valori che la Bissolati porta avanti da decenni con il suo patrimonio umano, tecnico e organizzativo. Per Cremona è anche un messaggio a tutta la comunità sportiva.

“Sono felice di comunicare che il CONI, su mia proposta, ha conferito il Collare d’Oro al Merito Sportivo per l’anno 2025 alla Società Sportiva da te presieduta, per l’attività svolta e le benemerenze acquisite in oltre un secolo di vita – scrive il Presidente Buonfiglio nella lettera indirizzata alla società.

© Riproduzione riservata