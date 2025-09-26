Michele Collocolo è stato sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere la problematica muscolare alla coscia sinistra. “L’operazione, eseguita dal professor Francesco Benazzo presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia, è perfettamente riuscita” si legge nel comunicato ufficiale della Cremonese. Il centrocampista aveva rimediato una lesione muscolare del retto femorale durante il match dello Zini contro il Parma.

