26 Set 2025 Taglio del nastro a CremonaMusica
Tre giorni di eventi e concerti
26 Set 2025 Lo sport occasione di crescita
Al PalaRadi il Giubileo degli sportivi
26 Set 2025 STRADIVARIfestival, domenica in scena
gli archi dei Berliner Philharmoniker
26 Set 2025 Nello spazio culturale di piazzale
Tranvie un omaggio alla Palestina
Cremo, Collocolo operato
per la lesione muscolare

Michele Collocolo è stato sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere la problematica muscolare alla coscia sinistra. “L’operazione, eseguita dal professor Francesco Benazzo presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia, è perfettamente riuscita” si legge nel comunicato ufficiale della Cremonese. Il centrocampista aveva rimediato una lesione muscolare del retto femorale durante il match dello Zini contro il Parma.

