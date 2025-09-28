Ultimo giorno di Campionato del mondo di canottaggio e ancora emozioni per il campione cremonese Giacomo Gentili. Il bissolatino delle Fiamme Gialle, a bordo dell’otto mix si cimenta anche nella specialità di punta, conquistando uno straordinario argento in una delle discipline da poco introdotte nelle gare e che potrebbe diventare olimpica dal 2032.

L’Italia scende in gara con Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili e il compagno di quattro Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, Alessandra Faella al timone. È seconda dopo i primi 500 metri, a 1.12 dalla Romania, con l’Olanda a una incollatura. A metà percorso l’Italia è sempre seconda, staccata di quasi una lunghezza dai rumeni, ma questa volta con la Nuova Zelanda terza. Romania in fuga, avanti 4.24 ai 1500, e neozelandesi ad attaccare gli azzurri.

Bella risposta della barca italiana che va ad allungare sui kiwi, anticipando poi il serrate e andando a conquistare una storica medaglia. La prima nell’otto misto, specialità introdotta quest’anno da World Rowing con una grande prova di squadra e il tempo di 4.39.58.

È la seconda medaglia per l’Italia al Campionati del mondo di Shanghai e la seconda medaglia per Giacomo Gentili, protagonista assoluto a Shanghai.

Cristina Coppola

