Leggi anche: 28 Set 2025 Due paesi in lutto per

la morte di Paolo Gerevini

Un dolore troppo grande, che ha colpito improvvisamente due comunità. A Crespiatica sono stati celebrati i funerali di Paolo Antonio Gerevini, 51enne che ha perso la vita nella mattinata di domenica 28 settembre, lungo la Serenissima, strada che collega Crema a Lodi. Una dinamica tragica, con lo scoppio di un pneumatico di un’autobotte, che ha travolto la sua Citroen, trascinandolo nel fosso e causandone il decesso.

L’uomo era molto amato a Crespiatica, paese del Lodigiano a ridosso della provincia di Cremona, così come testimoniato dalle tantissime persone che si sono ritrovate per l’ultimo saluto. Una chiesa gremita e tanta gente rimasta fuori ad attendere l’uscita del feretro. Paolo Gerevini era originario di Ossolaro, frazione di Paderno Ponchielli, un altro paese che ne piange la scomparsa.

Molto emozionato don Piermario Marzani, parroco di Crespiatica, che nell’omelia ha parlato di un cuore spezzato, di un dolore troppo grande che ha scosso il paese: “La morte tragica di Paolo ha scosso le nostre case, il nostro paese, da quando è giunta la triste notizia. In questi giorni abbiamo fatto memoria del tratto di strada vissuto con lui, dei ricordi personali, che in questi momenti si fanno più forti, proprio perché Paolo amava stare in compagnia con tutti, anche grazie al suo carattere affabile, dal cuore buono, mai scontroso. Non ho mai visto discutere Paolo con qualcuno, era uno che andava oltre. Di fronte a una morte insensata e assurda ci sentiamo persi e confusi, arrabbiati. Dentro questa ferita facciamo entrare la luce della parola di Dio, che consola e dona speranza, che ci accompagna con mano tenera, anche se non cancella il dolore, ma ci aiuta a viverlo. Caro Paolo, non mancheremo di ricordarci anche nella preghiera della Messa”.

La comunità si è stretta attorno al dolore della famiglia, per l’ultimo saluto a un uomo che ha lasciato il segno nelle vite di tante persone.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata