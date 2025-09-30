Ultime News

30 Set 2025 Piscina convertibile, proposta
Forus al vaglio del Comune
30 Set 2025 Contro droga tra giovani strategie
innovative: ok a proposta Beltrami
29 Set 2025 Rearm Europe, a Cremona vince il sì
Bocciata la mozione Tacchini
29 Set 2025 Area verde di via Lugo, battibecco
in Consiglio per ponte su Morbasco
29 Set 2025 Picchiata e violentata dal suo ex
"Mi rubava i soldi per la droga"
Cronaca

https://d943ddf24aca4c5192cba8a9d5ca87c4.msvdn.net/vod/qeXUrESLAKgl/playlist.m3u8
Fill-1

Dopo un’estate trascorsa senza la possiblità di rinfrescarsi nella piscina all’aperto comunale (la convertibile) sono in corso interlocuzioni  tra il gestore degli impianti natatori Forus e l’amministrazione comunale, proprietaria.

L’assessore allo sport Luca Zanacchi in questi giorni ha avuto dei colloqui con il gestore per cercare di risolvere l’annoso problema della piscina convertibile che quest’estate è rimasta chiusa. Forus ha presentato un progetto, attualmente al vaglio dell’amministrazione. L’obiettivo è quello di riaprire la piscina la prossima estate e in cambio ci sarebbe una proroga dell’attuale convenzione con il gestore.

Ascolta l’intervista di Silvia Galli

