Dopo un’estate trascorsa senza la possiblità di rinfrescarsi nella piscina all’aperto comunale (la convertibile) sono in corso interlocuzioni tra il gestore degli impianti natatori Forus e l’amministrazione comunale, proprietaria.

L’assessore allo sport Luca Zanacchi in questi giorni ha avuto dei colloqui con il gestore per cercare di risolvere l’annoso problema della piscina convertibile che quest’estate è rimasta chiusa. Forus ha presentato un progetto, attualmente al vaglio dell’amministrazione. L’obiettivo è quello di riaprire la piscina la prossima estate e in cambio ci sarebbe una proroga dell’attuale convenzione con il gestore.

Ascolta l’intervista di Silvia Galli

