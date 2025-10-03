Ultime News

3 Ott 2025 Scontro auto-bici nella
nuova rotonda di largo Moreni
3 Ott 2025 Rinnovata la sala dei ragazzi
in biblioteca: tutte le novità
2 Ott 2025 Il mondo della sanità accende
il buio nella notte di Gaza
2 Ott 2025 Rinnovate le cariche della
Consulta interuniversitaria
2 Ott 2025 Liuteria Unesco, parte nuovo
ciclo formativo per i liutai
Cronaca

Scontro auto-bici nella
nuova rotonda di largo Moreni

Incidente nella note, poco dopo l’una, nella nuova rotatoria di Largo Moreni che si appresta ad essere inaugurata quando saranno terminate le asfaltature previste la prossima settimana. Un ciclista di 40 anni è stato investito da un’auto in prossimità dello svincolo di via del Porto; è stato soccorso dal 118 che l’ha poi trasportato all’ospedale, con ferite non gravi.

Sul posto anche una pattugia della Polizia. Pare che il ciclista non stesse transitando  nella pista ciclabile.

Il punto in cui è avvenuto lo scontro è uno dei nuovi svincoli realizzati durante l’estate con l’intenzione di migliorare la sicurezza della circolazione, ampliando il raggio della rotatoria e creando innesti molto ristretti nel punto critico di via del Porto – via Portinari del Po.

