Incidente nella note, poco dopo l’una, nella nuova rotatoria di Largo Moreni che si appresta ad essere inaugurata quando saranno terminate le asfaltature previste la prossima settimana. Un ciclista di 40 anni è stato investito da un’auto in prossimità dello svincolo di via del Porto; è stato soccorso dal 118 che l’ha poi trasportato all’ospedale, con ferite non gravi.

Sul posto anche una pattugia della Polizia. Pare che il ciclista non stesse transitando nella pista ciclabile.

Il punto in cui è avvenuto lo scontro è uno dei nuovi svincoli realizzati durante l’estate con l’intenzione di migliorare la sicurezza della circolazione, ampliando il raggio della rotatoria e creando innesti molto ristretti nel punto critico di via del Porto – via Portinari del Po.

