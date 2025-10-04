Regna ancora lo sgomento tra Asti e Rivalta Bormida per la scomparsa del camionista Stefano Ferraris, che ha perso la vita nel piazzale di Katoen Natie a Cremona. L’area in cui si è verificato l’incidente mortale è stata posta sotto sequestro e i funzionari dell’Ats Val Padana sono al lavoro per accertare la dinamica e risalire a eventuali responsabilità.

61enne originario di Asti, Ferraris viveva a Rivalta Bormida in provincia di Alessandria con la compagna Simona Ferraro. L’uomo lavorava per il Gruppo Spinelli di Genova, la società ha così commentato l’accaduto in una nota: “Siamo profondamente addolorati per la perdita e tutti ci stringiamo alla famiglia di Stefano”

Anche a Rivalta Bormida la commozione è tanta come racconta il sindaco Claudio Pronzato: “Sono davvero senza parole, prima che partisse per Cremona lo avevo incontrato e salutato Sapere ora della sua morte è qualcosa che toglie il fiato”.

Ferraris viveva in una piccola fattoria insieme alla compagna Simona, qui allevava anatre e galline. Separato e padre di un ragazzo ormai adulto, amava molto la musica, nonostante frequentasse poco il paese per il suo lavoro, era solito partecipare ai concerti che venivano organizzati a Rivalta.

