Al termine della sconfitta per 4-1 rimediata contro l’Inter a San Siro, il tecnico della Cremonese Davide Nicola si è presentato in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

Un giudizio sulla partita?

“L’Inter ha vinto meritatamente, ma la Cremonese è venuta per fare la sua partita. C’era grande fisicità e velocità nei nerazzurri, un livello per noi elevato. Abbiamo scoperto Barbieri e Faye, dobbiamo puntare su tutti gli effettivi. Tecnicamente abbiamo difettato in alcuni momenti e anche sui calci piazzati. Però mi è piaciuta la Cremo che non si è mai depressa e alla fine è anche riuscita a fare un gol. Squadre così forti ne troveremo ancora. Abbiamo conosciuto un livello diverso di questo campionato”.

La formazione iniziale era un po’ troppo leggera? Dopo la sosta comincerà un altro campionato?

“Me lo aspetto certamente, aver fatto qualcosa è già una spinta emotiva. L’Inter ha presentato una squadra competitiva e noi non siamo ancora nella condizione di poter contare su tutti gli effettivi per tutti i novanta minuti. Un po’ più di fatica l’abbiamo fatta nel primo tempo, questo è sicuro. Pochi faranno punti contro questa Inter. Abbiamo imparato che certe cose si possono fare meglio. Ma siamo rimasti in partita fino alla fine con la testa”.

La sosta arriva nel momento giusto?

“La sconfitta per 4-1 non è una cosa particolarmente gravosa. Mi concentro sulle cose che possiamo scoprire, vedi Faye e Barbieri che sono entrati e abbiamo recuperato. La sosta servirà per migliorare la condizione fisica di tutti. Il risultato va accettato”.

Dopo questa sconfitta, quale aspetto più positiva trae dall’inizio del campionato?

“Non ho bisogno di guardare una singola partita, ma mi concentro sull’obiettivo che dovrò raggiungere. L’inizio stagione è stato merito dei ragazzi, ma non me ne frega niente, perché mi interessa solamente l’obiettivo finale. Contro queste squadre non bisogna mai darsi per vinti, a volte puoi prendere dei punti come già avvenuto”.

Vardy si è rivisto in campo.

“Chi è entrato lo ha fatto con grande energia e spirito. Loro hanno trovato subito il doppio vantaggio e questo ha complicato tutto. Ma chi è entrato ha dimostrato di avere la giusta energia, come Vandeputte e Vardy, che è un combattente. Non è un caso che siamo riusciti a fare un gol. Sappiamo che possiamo fare male. E fare un gol all’Inter non è da tutti”.

Quanto hanno influito gli errori dei singoli?

“Noi non individuiamo mai l’errore singolo, ma ragioniamo in maniera diversa, analizzando gli errori in sequenza. Ci sta sbagliare contro questa Inter. Mi è piaciuto vedere che ho altre risorse e che possiamo anche fare male agli altri”.

Sul secondo gol c’è stato un errore dell’arbitro?

“Sono stati sereni a spiegarcelo. Non ha influito sul risultato. Non c’è nessun problema, sono cose che accadono, ma in termini di regolamento certe cose possono confondere”.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata