Si ferma, dopo 6 giornate, la striscia d’imbattibilità. La Cremonese “conosce” la sconfitta in questo campionato di Serie A, perdendo a San Siro contro l’Inter. Il 4-1 finale porta le firme di Lautaro Martinez, Bonny, Dimarco e Barella. Per i grigiorossi il gol nel finale di Bonazzoli.

I padroni di casa partono forte. Cross di Dimarco dalla sinistra dopo una manciata di secondi dal fischio d’inizio, Frattesi al centro dell’area impatta col mancino, spedendo largo. Al 5′ Akanji calcia forte col destro dal limite, palla alta. Al 12′ Dimarco calcia dal limite e colpisce Akanji, la deviazione batte Silvestri. La rete viene annullata per fuorigioco del difensore svizzero. Al 17′ scambio tra Martinez e Frattesi, quest’ultimo ci prova con una conclusione potente, Silvestri mette in corner. Un minuto dopo Mkhitaryan viene servito da Martinez e calcia col destro, Silvestri si supera. Al 20’ Mkhitaryan ci prova da fuori, Silvestri respinge, Dimarco poi mette fuori. Al 38′ Dimarco crossa dalla sinistra, trovando la testa di Bonny per il 2-0.

A fine primo tempo Nicola sceglie di inserire Vandeputte per Johnsen, avanzando Vazquez sulla linea di Sanabria. Al 55’ però l’Inter trova il 3-0: scarico di Bonny per Dimarco che dalla sinistra fa partire un diagonale imparabile per Silvestri. Due minuti dopo i nerazzurri trovano ancora la via del gol: rinvio sbagliato di Silvestri, Bonny serve un filtrante per Barella che sigla il 4-0. Al 72′ cross dalla trequarti di Barella, Martinez in rovesciata mette di poco fuori. Al 77′ Pio Esposito colpisce di testa a botta sicura, Silvestri si allunga e respinge. Al minuto 87 Vardy recupera un ottimo pallone e lo allarga per Vandeputte, cross sul secondo palo per Bonazzoli che batte Sommer. Al 93′ Bonazzoli calcia al volo col destro dal limite, palla larga.

La Cremonese resta dunque a quota 9 punti in 6 gare, comunque a distanza dalle dirette concorrenti per la salvezza. Prossimo impegno per i grigiorossi, dopo la sosta dedicata agli impegni per le nazionali, lunedì 20 ottobre allo Zini contro l’Udinese.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata