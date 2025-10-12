Forza Italia si unisce al coro delle critiche sul riordino vabilistico di largo Moreni, dopo quelle del sindaco di Castelvetro Silvia Granata e deiconsiglieri comuali di Cremona Alessandro Portesani e Cristiano Beltrami (Novità a Cremona).

Preoccupazione per la gestione del cantiere e del progetto del nuovo rondò vengono espresse da Luca Ghidini, segretario cittadino e Andrea Carassai, consigliere comunale. “Un intervento che – nonostante i lavori siano formalmente conclusi – continua a generare disagi pesanti per automobilisti, pendolari, lavoratori e studenti.

“Dopo mesi di code e rallentamenti dovuti ai lavori, la situazione non è migliorata: anzi, il traffico dopo pochi giorni dalla conclusione dei lavori risulta oggi ancora più congestionato, in particolare lungo l’asse Castelvetro–Cremona, che registra ogni giorno un flusso medio di circa 25.000 veicoli. Corsie troppo strette, rallentamenti e scarsa fluidità di marcia stanno esasperando cittadini e imprese, in un’area già penalizzata dalle precarie condizioni del ponte in ferro e da un manto stradale inadeguato.

“Anche il sindaco di Castelvetro Piacentino, Lucia Granata, ha espresso pubblicamente la propria irritazione per un disagio che rischia di diventare permanente, con ricadute economiche sulle attività produttive e sull’organizzazione quotidiana di molte famiglie, studenti e sportivi”

Forza Italia ritiene doveroso fare piena luce sul progetto. In particolare esaminando gli atti relativi all’interventorealizzato con fondi pubblici del PNRR. “Provvederemo a consegnare gli elaborati progettuali a tecnici terzi perché vengano analizzati. Questo al fine di comprendere se, in fase di progettazione, sia stata condotta un’adeguata analisi dei flussi di traffico, soprattutto in relazione ai movimenti da e per il territorio piacentino.

Sarebbe grave – concludono – se, a seguito di verifiche, emergessero errori di dimensionamento o sottostima dei volumi di traffico”.

