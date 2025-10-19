Si è chiusa la prima delle due prove della Half Marathon Cremona 2025, quella riservata alle donne, che quest’anno assegnava anche il titolo tricolore assoluto.

La vittoria generale è andata alla eritrea Rahel Daniel Ghebreyohannes (ASD Carmax Camaldolese), classe 2001, che ha tagliato il traguardo in 1h10’27”. Alle sue spalle la connazionale Elvanie Nimbona (Free-Zone) in 1h11’31”, mentre la prima italiana e nuova campionessa nazionale è Sara Bottarelli (Free-Zone), terza assoluta in 1h11’46”.

Quarta posizione per Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino Atletica), che con il tempo di 1h13’01” conquista l’argento italiano, e quinta per Greta Settino (Toscana Atletica Empoli Nissan) in 1h13’11”, bronzo tricolore.

Completano la top ten Marika Accorsi (C.U.S. Parma, 1h13’43”), Clementine Mukandanga (Garfagnana, 1h14’15”), Diletta Moressa (Caviano Runners, 1h16’41”), Alessia Tucciotto (ASD Imperial Atletica, 1h16’56”) e Benedetta Coliva (Atletica Spezia, 1h17’14”).

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata