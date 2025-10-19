Sette runner cremonesi, sette storie intrecciate in un unico filo: quello che dal 2002 li porta, senza interruzioni, sulla linea di partenza della Mezza Maratona di Cremona. Tutte e ventiquattro le edizioni, nessuna saltata. Un piccolo record di fedeltà sportiva che quest’anno gli organizzatori hanno voluto celebrare con un riconoscimento speciale: un pettorale dorato, pensato e dedicato soltanto a loro.

La sorpresa è arrivata al momento del ritiro dei numeri, in Sala Alabardieri, quando a ciascuno dei “magnifici sette” è stato consegnato il pettorale dorato, numerato a partire dal 1001, 400 invece per l’unica donna del gruppo, Giovanna Mondini. Un gesto simbolico, ma denso di significato, per premiare la costanza, la passione e lo spirito autentico di chi ha corso questa gara fin dalla prima edizione.

I nomi sono sempre gli stessi, ormai parte della storia della HMC: Paolo Brambilla (Cremona Runners), Marco Borsella (3C), Giovanna Mondini (Marathon), Nicola Ferrari (Cremona Runners), Giancarlo Lupi (Marathon), Giorgio Milanesi (U.S. Scaiottoli) e Andrea Taino (Marathon). Sette “senatori” che raccontano un quarto di secolo di sport e di amicizia, tra partenze nella nebbia, arrivi sotto il sole e qualche inevitabile acciacco che non li ha mai fermati.

“Non mollare mai” resta il loro patto non scritto, quello che li lega da oltre vent’anni e che ogni ottobre li riporta sul percorso della Mezza, ognuno con la propria storia, ma con la stessa voglia di esserci, di attraversare la città e tagliare ancora una volta il traguardo in piazza del Duomo.

La Mezza Maratona di Cremona ha cambiato percorsi, sponsor, loghi e generazioni di atleti. Loro no. Hanno continuato a esserci, testimoni di un progetto sportivo e umano che in fondo è la vera anima della gara: correre per passione, correre per restare.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata