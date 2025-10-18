Una serata ricca di emozioni, volti noti dell’atletica e omaggi sentiti ha inaugurato ufficialmente la HMC – Half Marathon Cremona 2025, che domani, domenica 19 ottobre, vedrà il via di una delle edizioni più attese di sempre. Valida come prova unica del Campionato Italiano Assoluto di Mezza Maratona, la gara si conferma appuntamento di riferimento per il podismo nazionale.

La cerimonia ufficiale di assegnazione dei pettorali ai top runner si è tenuta questa sera nella suggestiva cornice dell’Hotel Impero, nel cuore del centro storico cittadino. Una tradizione che si rinnova ogni anno, ma che in questa edizione ha brillato di un significato particolare grazie alla presenza di numerose personalità del mondo dell’atletica e a una cornice organizzativa all’altezza del prestigioso titolo in palio.

Tra gli ospiti più attesi e applauditi, Massimo Magnani, ex maratoneta di valore internazionale e oggi allenatore di punta di numerosi atleti azzurri, tra cui Iliass Aouani, fresco di oro europeo nella maratona a Leuven e bronzo mondiale a Tokyo sulla stessa distanza – anche lui in sala come ospite d’onore dell’Atletica Casone Noceto.

Al loro fianco, altri nomi illustri dell’atletica italiana come Gianni Crepaldi, ex colonna della nazionale di corsa campestre e oggi apprezzato tecnico (coach di Anna Arnaudo, pretendente al titolo in palio domani), e Maurizio Leone, anch’egli con un passato da atleta di alto livello e ora coach rispettato nel panorama nazionale (Luca Ursano, anche lui in corsa per il titolo).

A dare il via alla serata, i saluti istituzionali di Michel Solzi, presidente dei Cremona Runners, che ha ringraziato con calore tutta la macchina organizzativa e le persone coinvolte nell’evento, sottolineando l’importanza della nuova sede per la distribuzione dei pettorali: non più la Sala Borsa, ma il Palazzo Comunale di Cremona, cornice prestigiosa che ben rappresenta lo spirito e il valore di un Campionato Italiano. Solzi ha inoltre rivolto un pensiero speciale a Marco Marchei, figura storica del giornalismo e dell’atletica, al momento convalescente, al quale è stato tributato un lungo e affettuoso applauso da tutta la sala.

È seguito l’intervento del Sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, che ha voluto rimarcare come la HMC Mezza Maratona non solo valorizzi e racconti la città attraverso lo sport, ma rappresenti anche un veicolo di promozione del territorio, capace di attrarre ogni anno sempre più persone: “Dalla piccola scommessa di un gruppo di amici con 700 partenti, siamo oggi alla seconda edizione dei Campionati Italiani di specialità. Un risultato che racconta la determinazione e la passione dei Cremona Runners”.

Apprezzato e applaudito anche l’intervento dell’Assessore allo Sport Luca Zanacchi, che domani sarà al via della gara: per lui, pettorale in griglia numero 1, simbolo dell’impegno diretto dell’amministrazione comunale: “È bello vedere la città viva, accogliente, con tante sacche bianche in giro: segno che lo sport a Cremona è casa”.

A chiudere la serata, le foto di rito con i top runner e la consegna ufficiale dei pettorali, tra sorrisi, strette di mano e un entusiasmo palpabile. L’appuntamento è per domani mattina, quando le strade di Cremona si trasformeranno in un grande palcoscenico per i migliori specialisti italiani della distanza e per migliaia di appassionati che correranno nel segno dello sport, della passione e della bellezza.

© Riproduzione riservata