Non solo cani e gatti, ma anche tanti altri animali: dagli alpaca ai conigli, al Petsfestival ce ne sono per tutti i tipi, per grandi e piccini. Punto forte della manifestazione sono gli eventi, non solo mostre e competizioni ma anche eventi con esperti del settore come il campione mondiale di disc dog, ovvero il lancio del disco per cani.
Silvia Caletti, exhibition manager, ha detto: “Ci sono tanti ospiti e tante novità. Il più illustre è Adrian Stoica, che è campione mondiale, ben sette volte, di disc dog, campione europeo per più di 40 volte. Lui è qui con il suo show due volte al giorno”.

Spazio anche ad oggettistica e prodotti specifici per animali tra cui il primo sanitario al mondo per i gatti: “Abbiamo una novità di prodotto molto curiosa, ovvero il water cat, per i gatti nello specifico, che ha la forma di un sanitario umano e, chiaramente, ha tutte le funzioni di una lettiera”.

Non mancano poi gli amici a quattro zampe e i loro allevatori. Tra questi, Daniele Lanzanova, che ha portato il suo allevamento di Boston Terrier: “E’ una razza americana poco conosciuta in Italia, ma che sta prendendo piede piano piano. Rispetto al bulldog francese, perché comunque gli assomiglia tantissimo, è la colorazione standard tendente al marrone scuro/nero e non cambia. Se uno guarda la storia del Boston Terrier, nasce come cane da combattimento, ma nel tempo si è praticamente perso questo aspetto.

Sono molto affabili con le persone, anzi, sono bravissimi con le persone, un po’ meno con i cani, poi come tutte le cose in base al carattere. Sono molto socievoli, alla fine sono cani da compagnia”.

Lorenzo Scaratti

