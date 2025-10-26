McConico guida la Juvi alla vittoria in volata 91-89

La Juvi ci ha preso gusto: a Pistoia prima scappa, poi si fa riprendere e ingaggia una battaglia punto a punto, ma nel finale è più lucida e grazie ad un grande McConico espugna il PalaCarrara con il punteggio di 91-89, regalandosi cosi la terza vittoria consecutiva.

Pronti-via e la Juvi è già in fuga. Bastano infatti 3 minuti ai ragazzi di Bechi per trovare la doppia cifra di vantaggio, grazie soprattutto alla mano bollente di Allinei che con le sue triple griffa il 13-3 gigliato che costringe coach Della Rosa al timeout immediato. Pistoia tuttavia assorbe il colpo e con Zanotti, ispirato da dietro l’arco e ruggente a rimbalzo, inizia subito la risalita. Il metro arbitrale non aiuta i gigliati, al pari di un Campogrande che esce dalla panca carico a pallettoni e che con tre triple fa mettere ai suoi il naso avanti sul 26-24 del primo riposo.

I due coach cominciano a pescare dalle rispettive panchine ma l’equilibrio non si spezza. Garrett inizia a mettersi in ritmo supportato da Panni, dall’altra parte rispondono Gallo e Knight: il 40-37 del 17’ diventa cosi il 45-41 con il quale si va all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi gli oroamaranto colpiscono immediatamente dalla lunga, ma i padroni di casa non stanno a guardare e allungano fino al massimo vantaggio del +7 (51-44), tuttavia subito rintuzzato dagli americani di coach Bechi e dalla bomba di Bartoli per il pareggio, che diventa sorpasso con la rubata e il layup di McConico, che chiude un controparziale di 9-0 che costringe coach Della Rosa a fermare di nuovo la partita al 25’

Pistoia impatta subito, ma ancora McConico rimette davanti i suoi con la tripla. Knight non demorde e firma il controsorpasso prima con l’appoggio e poi con un viaggio in lunetta, ma La Torre è glaciale dall’arco e al 28’ è 59-57 Juvi. Ai 4 punti in fila di Alessandrini risponde Barbante con una coppia di liberi dal peso specifico notevole, perché valgono il quarto fallo di un Jazz Johnson nervoso e fuori partita. Sono i gigliati a chiudere avanti il terzo quarto, grazie al redivivo Allinei, che con la sua terza tripla della serata griffa il 64-63 Juvi dell’ultimo riposo.

Knight sblocca subito l’Estra in avvio di quarto periodo, ma è la Ferraroni a partire con il piede giusto. Garrett va di gioco da tre punti, Bortolin fa il vuoto a rimbalzo offensivo e Bartoli capitalizza al meglio i giochi a due: la Juvi scappa sul 73-67 e la gara si ferma di nuovo dopo soli due giri di lancette. Alessandrini firma subito il -3 complice un’amnesia difensiva juvina, subito restituita dai padroni di casa che regalano un altro comodo appoggio a Bartoli che firma il nuovo +5, che diventa +8 grazie ad una grande giocata di Allinei. Pistoia è poco lucida e in attacco regala prima uno sfondamento e poi una palla persa, ma Saccaggi, scongelato dalla panchina dopo i problemi di falli, lucra un antisportivo a metàcampo che ridà un po’ di ossigeno ai suoi.

Sul possesso successivo il primo canestro dal campo di Johnson riporta Pistoia a -5 a meno di tre minuti dalla fine, ma per fortuna di Cremona il folletto americano è meno preciso dalla lunetta e a 150 secondi dal termine è 78-74 Juvi. Saccaggi spara da tre per il -1, Garrett risponde per le rime rimettendo due possessi tra le due squadre. Il cronometro scorre, la Juvi sfodera una gran difesa di squadra e sul capovolgimento di fronte McConico è glaciale dai 6,75 regalando il +7 agli oroamaranto con 1’15’’ da giocare. Immediato il timeout pistoiese, con Zanotti fulmineo a siglare il -5 su una bella palla di Johnson. McConico colpisce di nuovo da tre e altrettanto fa Johnson per il -5, che diventa -3 con il contropiede di Knight.

25’’ da giocare e due liberi per McConico, l’americano non trema ripristinando il cuscinetto, dall’altra parte la bomba di Zanotti trova solo il ferro, con Bartoli pronto a strappare il rimbalzo ma non altrettanto a mettere i liberi. C’è ancora da soffrire a causa della tripla di Zanotti, ma sul sistematico ancora McConico non trema facendo esplodere la panchina juvina. E’ proprio McConico l’Mvp della gara, chiusa a quota 22 con 4/5 da tre, ma non meno importante è il ventello tondo di Billy Garrett. 13 + 5 rimbalzi per un concreto Bartoli, mentre per Allinei ce ne sono 12 con 4/5 da tre.

Alberto Guarneri

