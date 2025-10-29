A soli quattro giorni di distanza dal pareggio dello Zini contro l’Atalanta, la Cremonese torna subito in campo per il turno infrasettimanale di Serie A. E il calendario regala ai grigiorossi una trasferta difficilissima, sul terreno di gioco di un Genoa che attualmente è da solo all’ultimo posto della classifica con 3 soli punti e sta attraversando un momento di crisi.

I rossoblù non hanno ancora vinto una partita e tra le mura amiche non sono ancora riusciti a segnare un gol. E’ chiaro che la squadra di Vieira (che nelle scorse ore si è visto rinnovare la fiducia da parte della proprietà) scenderà in campo per invertire la rotta, pronta a combattere con il coltello tra i denti, in uno stadio da sempre tra i più caldi del panorama calcistico italiano.

Per la Cremonese si tratta di uno scontro diretto, nel senso che l’obiettivo stagionale dei grigiorossi è lo stesso del Genoa, vale a dire la salvezza. La squadra di Nicola, però, ha iniziato molto meglio il campionato, perdendo una sola volta finora, a San Siro contro la corazzata Inter.

“La Cremonese merita di stare dove si trova adesso. Una squadra aggressiva e con un bel gioco. Ci aspettiamo una partita difficile da gestire, ma che dobbiamo vincere” ha dichiarato Vieira alla vigilia del match. Nicola, invece, ha sottolineato: “Dopo le ultime prestazioni positive, ci piacerebbe regalarci l’emozione di una vittoria. Sappiamo che sarà dura, ma ci proveremo per i nostri tifosi”.

Il tecnico grigiorosso dovrà gestire ancora una situazione d’emergenza simile a quella vissuta contro l’Atalanta. Bondo rientrerà dopo l’attacco febbrile, ma saranno ancora out Grassi e Pezzella, inoltre non è al meglio Sanabria.

In Serie A l’ultima sfida tra le due squadre risale al 27 novembre 1994, unica vittoria della Cremonese nella storia in casa del Genoa: rete decisiva firmata da Tentoni, con Gigi Simoni in panchina. Davide Nicola sarà il grande ex della serata, avendo giocato in rossoblù per sei anni (vincendo il Torneo Anglo-Italiano a Wembley nella stagione 1995-96), ma essendo stato anche il tecnico del Grifone da gennaio ad agosto 2020. Al Ferraris la Cremo tenterà di conquistare altri punti utili nella corsa verso l’obiettivo salvezza.

Mauro Maffezzoni

