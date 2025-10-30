Nuovo riconoscimento per Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e il cremonese Giacomo Gentili, protagonisti della straordinaria impresa iridata di Shanghai. Lunedì prossimo, alle 11.00, i campioni mondiali del quattro di coppia azzurro riceveranno i Collari d’Oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza destinata agli atleti. La cerimonia si terrà alla Casa delle Armi del Foro Italico, alla presenza del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e delle principali autorità di Governo.

A distanza di sette anni, il canottaggio azzurro torna così a essere protagonista nella cerimonia che celebra i Campioni del Mondo di tutte le discipline olimpiche e paralimpiche. Un traguardo che per Giacomo Gentili, cremonese cresciuto in Canottieri Bissolati, assume un valore speciale grazie alla vittoria ottenuta lo scorso 25 settembre a Shanghai (Cina).

Nell’occasione, il 3 novembre, verranno conferiti anche la Palma al Merito Tecnico al Direttore Tecnico Antonio Colamonici e ad Agostino Abbagnale. Parteciperanno all’evento, in rappresentanza della FIC, il Presidente federale Davide Tizzano e il Segretario generale Giovanni Esposito. La Consigliera federale Valentina Rodini parteciperà in qualità di membro di Giunta del Coni.

Il quattro di coppia azzurro è in lizza per un altro riconoscimento, quella di equipaggio maschile del 2025 per i World Rowing Awards 2025, i premi annuali assegnati dalla Federazione Internazionale del Canottaggio (World Rowing) ai protagonisti della stagione agonistica mondiale. Nella categoria Men’s Crew of the Year fino al 15 novembre sarà possibile segnalare equipaggi o atleti che abbiano ottenuto prestazioni eccezionali nel corso dell’anno.

Per sostenere Giacomo e il suo equipaggi è sufficiente cliccare qui: https://worldrowingforms.wufoo.com/forms/x1qla0ey0zwbq7w/

