Sono 27.577 le imprese private registrate nella provincia di Cremona, alla fine del 2024, presenti nel data base di Movimprese-Infocamere (TROVI QUI tutti i dati e le tabelle comune per comune). Un numero che si riduce a 24.749 unità tenendo conto delle sole imprese attive. Un’impresa registrata è semplicemente iscritta nel Registro Imprese, indipendentemente dal suo stato operativo. Un’impresa attiva, invece, è iscritta e sta effettivamente esercitando la sua attività, senza procedure concorsuali in corso.

Considerando queste ultime si registra una modesta riduzione di 38 imprese unità rispetto allo stesso periodo del 2023, pari al -0,1%. Quindi una situazione di sostanziale stabilità. Lo stock delle imprese private appare in costante riduzione scendendo, anno dopo anno, dalle 28.454 del 2009 alle 27.136 del 2014 e, ancora, alle 25.951 del 2019 fino alle 24.749 del dicembre 2024. Un saldo negativo di 2.387 imprese private in un decennio, pari al -8,8%, che sale ancora prendendo come riferimento il 2009 con -3.705 imprese tra il 2009 e il 2024, pari al -13%. Non è un fenomeno solo cremonese poiché tra il 2009 e lo stesso periodo del 2024 il numero delle imprese attive si riduce anche in Lombardia ma, nel contesto regionale la riduzione percentuale è nell’ordine del meno 1,6% mentre, restando agli ultimi dieci anni, le imprese attive in regione si riducono solo del -0,3%. E, ovviamente, fa una bella differenza.

In realtà il dato di stock risente delle cancellazioni d’ufficio con cui periodicamente sono ripuliti gli elenchi camerali (clicca qui per tutti i dati relativi ad economia e lavoro nel territorio). In provincia di Cremona, dati di flusso, ovvero le iscrizioni e le cessazioni, nell’anno 2024 sono in sostanziale equilibrio, con 1.440 iscrizioni a fronte di 1.493 cessazioni, con un saldo negativo di 53 imprese. L’ultima proiezione dei dati di Infocamere-Movimprese, aggiornata al 2° trimestre 2025, tuttavia, registra un segno positivo con lo stock delle imprese attive che sale a 24.791 (+41 rispetto al dicembre 2024) con un saldo positivo di 120 imprese, che è la differenza tra le 373 iscrizioni e le 253 cessazioni.

Le 24.749 imprese attive alla fine del 2024 sono presenti in tutti i 113 comuni, con numeri rilevanti a Cremona (5.171), Crema (2.980) e Casalmaggiore (1.284) mentre si superano le 500 imprese anche Castelleone (739), Soresina (640), Soncino (633), Pandino (583) e Rivolta d’Adda, che conta 538 imprese attive. In questi otto comuni si trovano oltre la metà delle localizzazioni produttive delle attività private attive nella provincia di Cremona anche se, nella metà dei comuni della Provincia si contano almeno 100 imprese attive.

Nella media provinciale si contano 7 imprese attive per ogni 100 abitanti, un indice superato nei centri maggiori, con Crema che conta 8,8 imprese per ogni 100 residenti, a fronte delle 8,5 di Casalmaggiore, delle 8,4 di Soncino, delle 7,9 di Castelleone e delle 7,3 di Cremona.

Tra i centri con il maggior numero di imprese Soresina, per densità delle imprese, con 7 unità per ogni 100 abitanti copia, la media provinciale sotto la quale, si trovano Pandino (6,6) e Rivolta d’Adda, con 6,4 imprese attive per ogni 100 abitanti.

Tuttavia, nello scenario provinciale, la concentrazione delle imprese tocca i valori più elevati, superando le 10 imprese per ogni 100 abitanti. I 7 centri minori con i valori più elevati in assoluto a Derovere (13,1), Volongo (11,4) e Cella Dati (11,2) ma in doppia cifra anche a Cappella Cantone, Castelvisconti, Tornata e Voltido (10,4 imprese per ogni 100 abitanti).

Per altro verso sono sette anche i centri nei quali la presenza delle imprese è inferiore alle 5 unità per ogni 100 abitanti con i valori più bassi a Ripalta Guerina (3,7), Pieranica (4,1), Olmeneta (4,4) e anche a Gerre de’ Caprioli, Monte Cremasco, Persico Dosimo e Martignana di Po (4,9 imprese per ogni 100 abitanti).

Elio Montanari

