Cresce l’occupazione totale – addetti del settore privato e del pubblico – in provincia di Cremona (clicca qui per i dati completi) con 157mila occupati stimati dall’Istat nel 2024 ed un incremento di 11mila lavoratori, pari al +7,5%, rispetto al 2022, quando si contavano 146mila occupati; un valore in crescita constante dai 141mila occupati del 2020 che supera il livello pre-pandemia, poiché nel 2019 si contavano 152mila occupati.

Per una stima completa dell’occupazione è obbligatorio il rifermento ai dati dell’indagine campionaria sulle forze di lavoro di fonte Istat, che considera sia i lavoratori privati (dipendenti e indipendenti) che i lavoratori pubblici, distinguendoli per genere a settore di attività economica. Giova, tuttavia, considerare che le indagini campionarie dell’Istat sono abbastanza generose nella definizione di “occupato”, una condizione che comprende le persone di 15 anni e più che, nella settimana dell’indagine campionaria, hanno svolto “…almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario, o in natura….”. Insomma un occupato non corrisponde a un posto di lavoro “vero”.

Ciò premesso tra il 2022 e il 2024 aumentano sia i maschi (+5mila, +5,8%) che, in misura maggiore, le femmine (+6mila, pari al +9,8%). Nel 2024, tra gli occupati in provincia di Cremona, si contano 90mila maschi (57,3%) e 67mila femmine (42,7%). Il divario di genere rimane ampio, nell’ordine dei 14,6 punti, ma, rispetto al passato si è ridotto considerando che nel 2005 era nell’ordine dei 24,4 punti percentuali. L’aumento dell’occupazione tra il 2022 e il 2024 interessa tutti i macro settori dell’economia, con la sola esclusione dell’industria in senso stretto che nel confronto tra le due annualità perde 4mila occupati, pari al -9%.

Gli occupati aumentano in agricoltura (+4mila, pari al +80%), nelle costruzioni (+5mila, pari al +71%), così come nel complesso delle attività dei servizi (+6mila, pari al 6,6%). Giova tuttavia considerare che, nel 2024, il terziario in provincia di Cremona occupa 96mila persone, pari al 61,1% del totale, a fronte dei 40mila occupati nell’industria in senso stretto (25,5%), ai 12 mila nelle costruzioni (7,6%) e ai 9 mila in agricoltura (5,7% del totale).

Nel periodo in esame aumentano sia lavoratori dipendenti (+8 mila, +6,6%), dai 121mila del 2022 ai 129 del 2024, che i lavoratori indipendenti, che passano dai 25mila e 28mila con un incremento percentuale pari al +12%. Nel 2024 scende ai minimi storici la disoccupazione con 3mila disoccupati, 2mila maschi e un migliaio di femmine, con un tasso di disoccupazione nell’ordine del 1,9%, decisamente inferiore al dato medio regionale (3,7%) e al dato nazionale, fissato dall’Istat al 6,6%.

Elio Montanari

Clicca qui per la sezione dedicata CREMONA ALLO SPECCHIO 2025

© Riproduzione riservata