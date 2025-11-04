La maggioranza delle 27.621 imprese registrate in provincia di Cremona (clicca qui per i dati completi), al 2° trimestre 2025, delle quali 26.777 identificate per settore, si colloca nelle attività dei servizi (10.022, il 37,4%) mentre nelle attività commerciali si collocano 5.891 imprese (22%), 4.333 nelle costruzioni (16,2%), 3.430 in agricoltura (12,8%) e 3.101 nelle attività industriali (11,6%). Oltre la metà delle imprese registrate al 2° trimestre 2025 sono ditte individuali (14.385, pari al 52,1%) ma, nel panorama provinciale si contano 6.951 società di capitale (25,2%) e 5.556 società di persone (20,1%) mentre 729 imprese sono classificate con “altre forme” societarie.

Le imprese artigiane sono 7.916, il 28,7% del totale, in ampia parte dedite alle attività delle costruzioni (3.147, quasi quattro su dieci) ma con numero rilevanti anche nella attività dei servizi (2.517) e nella attività industriali (1.765). La riduzione del numero delle imprese artigiane sembra copiare l’andamento generale con lo stock che scende dalle oltre 10mila imprese registrate nel 2010 alle meno di 8mila attuali. Va comunque osservato che il numero delle imprese artigiane registrate in provincia di Cremona si è sostanzialmente stabilizzato dal 2022, quando si contavano 7.963 imprese registrate.

Clicca qui per la sezione dedicata CREMONA ALLO SPECCHIO 2025

© Riproduzione riservata