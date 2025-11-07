Nel pomeriggio del 6 novembre è stato arrestato anche il settimo uomo che ieri mattina era sfuggito all’arresto nel corso del blitz dei Carabinieri di Cremona, supportati da quelli del Comando Provinciale di Foggia, impegnati nell’esecuzione un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Cremona su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di sette pregiudicati o con precedenti di polizia, coinvolti in una serie di furti e in particolare negli assalti ai bancomat con esplosivo.

Sei componenti della banda erano stati rintracciati ed arrestati all’alba di ieri, ma il settimo non era presente presso il suo domicilio. I Carabinieri lo avevano qundi cercato nelle abitazioni di parenti ed amici, ma senza esito.

Poi, verso le 17.00, insieme al suo avvocato, l’uomo si è presentato negli uffici della caserma della Stazione Carabinieri di Foggia Principale, dove è stata data esecuzione alla misura cautelare in carcere.

Tutti gli arrestati devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di tipo predatorio in danno di sportelli bancomat, con l’utilizzo di esplosivo, ed in danno di aziende.

