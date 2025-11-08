Ultime News

8 Nov 2025 Festa del Torrone, Cremona
già invasa dai visitatori
8 Nov 2025 Standing ovation per
Galliano a STRADIVARIfestival
8 Nov 2025 Disabile derubata dello zaino
La sorella: "Aiutateci a recuperarlo"
8 Nov 2025 Cremo, contro il Pisa gli episodi
non sono andati nel verso giusto
8 Nov 2025 Eleganza, musica e... Tognazzi
per il galà della Festa del Torrone
Cronaca

Festa del Torrone, Cremona
già invasa dai visitatori

Taglio del nastro in piazza Roma
Stefano Pelliciardi e Andrea Virgilio
Il parcheggio di piazza Marconi già esaurito
Primi scatti per la Festa del Torrone

Leggi anche:

E’ iniziata con il taglio del nastro in piazza Roma, la maratona della Festa del Torrone che promette di attrarre a Cremona migliaia di visitatori da qui al 15 novembre. Tanti gli eventi previsti già questa mattina, molti di essi continueranno per i giorni seguenti.

Dalla consegna del Torrone d’Oro a Mina, alla mostra per i 50 anni di “Amici miei” alla presenza di Riky Tognazzi, iniziative sul palco di piazza del Comune, con la costante dei numerosi stand pronti a soddisfare ogni voglia delle migliaia di visitatori attesi in città.

Già dall’apertura dei banchetti, sabato mattina, complice anche la presenza del mercato in centro, non sono mancate le prime affluenze di persone pronte ad assaggiare il dolce di Cremona e le sue infinite derivazioni.

All’inaugurazione, come da tradizione in piazza Roma davanti al PalaTorrone, presenti organizzatori e autorità, partner della festa e politici locali e regionali. L’edizione 2025 è ufficialmente iniziata.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...