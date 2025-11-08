E’ iniziata con il taglio del nastro in piazza Roma, la maratona della Festa del Torrone che promette di attrarre a Cremona migliaia di visitatori da qui al 15 novembre. Tanti gli eventi previsti già questa mattina, molti di essi continueranno per i giorni seguenti.

Dalla consegna del Torrone d’Oro a Mina, alla mostra per i 50 anni di “Amici miei” alla presenza di Riky Tognazzi, iniziative sul palco di piazza del Comune, con la costante dei numerosi stand pronti a soddisfare ogni voglia delle migliaia di visitatori attesi in città.

Già dall’apertura dei banchetti, sabato mattina, complice anche la presenza del mercato in centro, non sono mancate le prime affluenze di persone pronte ad assaggiare il dolce di Cremona e le sue infinite derivazioni.

All’inaugurazione, come da tradizione in piazza Roma davanti al PalaTorrone, presenti organizzatori e autorità, partner della festa e politici locali e regionali. L’edizione 2025 è ufficialmente iniziata.

