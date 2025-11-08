“Torrone d’Oro” virtualmente consegnato a Mina dal sindaco Andrea Virgilio, nelle mani di Riccardo Viani, amministratore delegato di Sperlari questa mattina, in uno dei momenti clou della festa del Torrone, all’interno del palatenda in piazza Roma.

Un tributo che unisce tradizione, talento e orgoglio cremonese in un momento di autentica celebrazione. Il Torrone d’oro è il tradizionale riconoscimento che la Festa del Torrone dedica ogni anno a un’eccellenza cremonese capace di brillare oltre i confini. Quest’anno l’onore è andato a Mina, testimonial della campagna Sperlari, simbolo di arte ed eleganza italiana nel mondo.

La consegna ha fatto seguito a una degustazione firmata Sperlari che ha visto ciascun prodotto abbinato a una delle canzoni dell’artista, creando un’esperienza multisensoriale che unisce gusto e musica. Le melodie selezionate hanno raccontato la storia e l’essenza del torrone Sperlari: toni delicati per signifcare la dolcezza, accordi più vivaci per la croccantezza e la ricchezza di ingredienti.

Ad accompagnare la degustazione, il violino di Isaac Meinert, musicista brasiliano che, dopo gli esordi accanto al padre, insegnante di chitarra, si è trasferito in Italia dove ha suonato per strada, partecipato al programma “Dalla strada al palco” e oggi si dedica a eventi musicali e alla produzione.

