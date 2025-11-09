Si è concluso in bellezza il primo week end della 28ª edizione la Festa del Torrone, con uno splendido spettacolo finale, seguito da una vera e propria folla che ha invaso piazza del Comune.

“Un avvio scoppiettante: Cremona accoglie una folla numerosissima proveniente da tutta Italia, con un entusiasmo che ha animato vie e piazze fin dalle prime ore” dichiara il sindaco Andrea Virgilio.

“È un inizio più che positivo per la Festa del Torrone, che sempre di più mette al centro la nostra città, le sue tradizioni e le imprese che le danno vita, generando cultura, lavoro e accoglienza. Ringrazio gli organizzatori, la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile, insieme a tutte le realtà cittadine che contribuiscono alla riuscita e alla sicurezza dell’evento”.

“Questa manifestazione non solo conferma il suo successo ma clamorosamente migliora anno dopo anno i numeri delle edizioni scorse” commenta Stefano Pelliciardi, organizzatore. “É stato un primo week end incredibile. In linea con lo scorso anno, oserei addirittura dire con un leggero incremento”.

Sold out tutti gli appuntamenti presso il PalaTorrone ma grande successo anche per gli eventi tra le vie del centro dal Corteo Storico per la rievocazione del Matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti dove si narra sia nato il Torrone ma anche la mostra fotografica in occasione dei 50 anni dell’uscita al cinema di “Amici Miei”.

Una kermesse cultural gastronomica che ha invaso le vie del centro di Cremona di sapori e profumi del torrone che aprono il periodo natalizio. Stand aperti tutta la settimana fino a domenica 16 Novembre appuntamento a Cremona nel centro storico.

