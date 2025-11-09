Domenica 9 novembre Cremona si prepara a vivere una delle giornate più attese della Festa del Torrone 2025, la manifestazione che ogni anno trasforma il centro storico in un grande palcoscenico di sapori, spettacoli e tradizioni. Dalle prime ore del mattino fino a sera, le vie e le piazze della città si riempiranno di profumi, musica e dolcezza, offrendo ai visitatori un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere famiglie, turisti e appassionati del celebre dolce cremonese.

Gli stand gastronomici apriranno alle nove e resteranno attivi per l’intera giornata, proponendo una vasta selezione di torroni artigianali, dalle versioni classiche alle creazioni più innovative, insieme ad altri prodotti tipici locali. Mentre i profumi di miele e mandorle invaderanno il centro, i più piccoli potranno divertirsi con “I laboratori della dolcezza”, attività creative e didattiche in cui imparare, giocando, la storia e i segreti della lavorazione del torrone. Intorno, artisti di strada, musicisti e danzatori animeranno le vie principali, accompagnando con leggerezza il flusso dei visitatori in un’atmosfera di festa e allegria.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, il ritmo della giornata cambierà tono con una serie di spettacoli itineranti che toccheranno le principali piazze della città. Tra una degustazione guidata e una sosta agli stand, sarà possibile scoprire nuove interpretazioni del torrone, dalle versioni gourmet ai gusti più tradizionali, con esperti che racconteranno aneddoti e curiosità sul legame profondo tra Cremona e il suo dolce simbolo. Il momento più atteso arriverà verso sera, quando la città rivivrà la rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, l’evento che, secondo la leggenda, avrebbe dato origine al torrone cremonese. Costumi d’epoca, sfilate e spettacoli renderanno magica l’atmosfera, trasformando il centro in un grande teatro all’aperto.

La giornata si concluderà con lo spettacolo serale in Piazza del Comune, un intreccio di luci, musica e proiezioni che illumineranno le architetture storiche della città, offrendo al pubblico un finale emozionante. Sarà il modo perfetto per salutare una domenica dedicata ai sapori e alla tradizione, ma anche all’arte e alla convivialità.

