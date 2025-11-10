Nasce a Cremona una nuova struttura ricettiva, a conferma del fatto che la città punta a essere sempre più turistica: in via Manzoni -in pieno centro storico – sta per aprire Aparthotel Manzoni 10, un progetto dedicato all’ospitalità contemporanea nel cuore di Cremona.

Otto appartamenti di lusso pronti per essere affittati ai visitatori e ai turisti non solo durante le manifestazioni più importanti ma tutto l’anno, per scoprire la città. Un progetto imprenditoriale che fortifica l’idea di una Cremona a portata di turista con un occhio al design contestualizzato in una palazzina liberty. La gestione moderna con web check-in e codici d’accesso, supportata da una reception da remoto, è incentrata su un mix strategico di innovazione tecnologica, efficienza operativa e un’esperienza cliente ridefinita.

Decisamente una chiave innovativa per la nostra città.

