Viabilità ancora sotto accusa nel fine settimana della Festa del Torrone, dove l’arrivo di tante auto da fuori città ha aggravato alcune situazioni croniche dovute ai cantieri ed evidenziato carenze nella segnaletica.

Piazza Marconi in alcune ore si è rivelata una trappola per gli automoblisti provenienti da via Bell’Aspa, che hanno trovato completo il parcheggio interrato e si sono riversati in via Cadore, infilandosi nelle strette vie Belfuso e Bellarocca.

Sempre in questa zona problemi sono stati segnalati nella segnaletica di via Ala Ponzone, con un cartello di divieto d’accesso troppo a ridosso dell’ingresso che ha costretto le auto ad ardite inversione di marcia e conseguenti incolonnamenti.

In via Sesto, problemi per chi entrava in città dalla Castelleonese: “Scusi, dove posso parcheggiare per la festa?”, chiedeva a un passante, ieri pomeriggio, una coppia del milanese perplessa davanti alla transenna che impedisce di procedere verso via Milano. “Il navigatore mi dice di andare in via San Bernardo …”, ma nessun cartello era stato aggiunto per facilitare l’avvicinamento ai parcheggi per chi non fosse al corrente dei cantieri cittadini.

Intasata più del solito la direttrice da sud, con lunghe code nel primo pomeriggio da Castelvetro verso il centro città e polemiche per il cantiere di rifacimento delle strisce pedonali in prossimità di largo Moreni, proprio nel giorno di inaugurazione della festa.

