Un “Ponte tra Generazioni e Abilità” per abbattere le barriere della diversità e della solitudine: è il progetto Notizie & Caffè promosso dall’Associazione CondiVivere APS in collaborazione con Fondazione La Pace Onlus di Cremona, che ogni venerdì di novembre fa incontrare giovani con disabilità cognitive e anziani per attività insieme alle educatrici. La condivisione nel quotidiano intende trasformare la fragilità in opportunità.

Ogni appuntamento ha un tema: il primo è un laboratorio di cucina, preparando stuzzichini per un aperitivo da poi assaggiare fra una chiacchiera e un sorriso. Poi si prosegue con la musica, il disegno e infine un momento di spiritualità. Soddisfatti gli ospiti delle due strutture che in questo modo creano nuovi legami, sviluppando inoltre abilità creative. Presenti all’incontro i vertici istituzionali delle due strutture, che già ipotizzano collaborazioni future.

Il servizio di Federica Priori

