Soltanto qualche settimana fa vi raccontavamo del nuovo grande risultato (qui l’articolo) ottenuto dai fratelli cremonesi Vittorio e Alessandro Gaboardi. La carne che producono nel loro allevamento a La Cigolina, nell’omonima azienda agricola sita nel lodigiano, è stata premiata anche quest’anno agli World Steak Challenge, la più prestigiosa gara mondiale del settore.

Nella serata di lunedì si è tenuta la tanto attesa cerimonia a Londra: ai Gaboardi sono state consegnate due medaglie d’oro e una medaglia d’argento: primo premio nella “categoria di razza” ottenuto grazie ad una rib-eye di Wagyu full blood. Sul gradino più alto del podio anche nella categoria “controfiletto”, per la quale è stata presentata una carne 75% Wagyu e 25% Frisona. Argento invece per la categoria “filetto”, anche in questo caso con una carne 75% Wagyu e 25% Frisona.

“C’è mancato poco che vincessimo anche il primo premio assoluto per la miglior bistecca del mondo – racconta Vittorio Gaboardi – perché con la nostra carne abbiamo totalizzato 93 punti su 100. Un punteggio stratosferico se consideriamo che nemmeno la prima classificata ha ottenuto il massimo di 100. Quindi siamo davvero molto soddisfatti, perchè analizzando la scheda tecnica di valutazione ci siamo accordi di aver raggiunto una valutazione effettivamente altissima e poco distante dalla vincitrice assoluta”.

Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata