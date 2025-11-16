Ultime News

16 Nov 2025 Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina
arrivano alla Festa del Torrone
16 Nov 2025 Coldiretti Cremona, la Giornata
del Ringraziamento a Pandino
16 Nov 2025 Qualità della Vita: Cremona 39esima
In provincia male salute e reddito
16 Nov 2025 Colletta Alimentare, in provincia
raccolte 38.8 tonnellate di prodotti
16 Nov 2025 Andrea Brida, talento di Orzinuovi
nel corpo di ballo di Annalisa
38.8 tonnellate di prodotti raccolti in un solo giorno in provincia di Cremona: è questo il dato della Colletta Alimentare che si è tenuta il 15 novembre anche nel cremonese con oltre 800 volontari impegnati davanti ai supermercati. Un momento nato per donare la spesa per chi è in difficoltà.

Gli alimenti che sono richiesti quest’anno erano olioverdure e legumi in scatolaconserve di pomodoro e sughi prontialimenti per l’infanzia e riso. Molti i supermercati che hanno aderito in provincia di Cremona.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS per sensibilizzare, con un gesto concreto, sul problema della povertà, giunge alla 29esima edizione e aderisce alla Giornata mondiale dei poveri 2025 indetta da Papa Leone XIV.

