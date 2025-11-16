38.8 tonnellate di prodotti raccolti in un solo giorno in provincia di Cremona: è questo il dato della Colletta Alimentare che si è tenuta il 15 novembre anche nel cremonese con oltre 800 volontari impegnati davanti ai supermercati. Un momento nato per donare la spesa per chi è in difficoltà.

Gli alimenti che sono richiesti quest’anno erano olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, alimenti per l’infanzia e riso. Molti i supermercati che hanno aderito in provincia di Cremona.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS per sensibilizzare, con un gesto concreto, sul problema della povertà, giunge alla 29esima edizione e aderisce alla Giornata mondiale dei poveri 2025 indetta da Papa Leone XIV.

© Riproduzione riservata