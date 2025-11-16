La Festa del Torrone 2025 si conferma un evento imperdibile anche con la pioggia. Un evento capace di raccontare Cremona attraverso la sua storia, i suoi sapori e la sua capacità di reinventarsi. Un’occasione speciale per vivere la città con occhi nuovi e lasciarsi conquistare dalla sua dolcezza. Il maltempo ha fatto segnare un cambio nel programma: il saluto finale si terrà al Palatorrone (e quindi non sul palco in piazza del Comune) alle 16.50.

In tarda mattinata Cristiano Rivoltini e Paolo Bonioli, Responsabile della produzione di torrone, hanno realizzato un’installazione che promuove l’unione tra sport e cultura, trasformando il torrone in un simbolo di passione condivisa. “Una colata di torrone tenero ricoperto da una glassa di cioccolato e infine una pasta di zucchero che da l’effetto lucido, ghiacciato. L’insieme di questi tre elementi restituiscono un’immagine ghiacciata, una vera e propria pista da sci. Ogni dettaglio è stato curato nei particolari e per renderlo ancora più realistico abbiamo ovviamente realizzato anche l’arrivo e gli sciatori. Ma non potevano mancare i cinque cerchi olimpici che sono stati realizzati sempre con torrone tenero e ricoperti da pasta di zucchero colorata. Anche i pali dell’illuminazione sono stati riprodotti per renderlo quanto più realistico”. Una grande sfida superata visto lo stupore del pubblico.

La manifestazione è promossa e sostenuta dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Cremona e Fondazione Cariplo.

