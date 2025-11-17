Settimana di variazione significativa del tempo nel territorio cremonese: da giornate miti e parzialmente soleggiate all’inizio, fino a un peggioramento con pioggia più insistente verso il weekend.

Lunedì è previsto un cielo nuvoloso con ampi squarci di sole e temperature piacevoli, con massime intorno ai 16 °C e minime sui 8 °C.

Martedì il clima diventerà decisamente più invernale, con un calo delle temperature sia di giorno — massimo sui 12 °C — sia di notte, con punte fino a 3 °C: sarà il giorno più freddo della settimana.

Mercoledì arriverà un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni marcate; le temperature oscilleranno tra 10 °C di giorno e 5 °C di notte.

Giovedì il sole sarà decisamente più timido: dopo qualche ora di luce ci sarà un progressivo rannuvolamento, e le massime scenderanno attorno a 8 °C, con le minime sui 4 °C.

Da venerdì in poi cambia registro: sono previsti rovesci inizialmente sporadici, che poi si intensificheranno, rendendo il weekend piovoso.

Venerdì la pioggia sarà più costante, e le temperature massime scenderanno a circa 6 °C, con minime di 3 °C.

Sabato sono attese pioggerelle per gran parte della giornata, con massime di 8 °C e minime di 3 °C, mentre domenica il tempo sarà ancora incerto con pioggia leggera e temperature comprese tra 7 °C e 1 °C. Rischio neve in pianura.

È attiva anche un’allerta gialla per nebbia in Lombardia, che potrà rendere la visibilità ridotta nelle ore serali e notturne: è consigliato prestare attenzione se si deve guidare o uscire durante quei momenti.

© Riproduzione riservata