17 Nov 2025 Riscaldamento ko alla primaria di
Cava, interrogazione di Capelletti
17 Nov 2025 Fidicomet assorbe Ascom Fidi
Più opportunità per il terziario
17 Nov 2025 Raccolta differenziata, Aprica
"Ecco cosa va migliorato"
17 Nov 2025 Prezzi al consumo,
non si ferma l'inflazione
17 Nov 2025 Meteo variabile: dopo il sole
arrivano freddo, nebbia e pioggia
Settimana di variazione significativa del tempo nel territorio cremonese: da giornate miti e parzialmente soleggiate all’inizio, fino a un peggioramento con pioggia più insistente verso il weekend.

Lunedì è previsto un cielo nuvoloso con ampi squarci di sole e temperature piacevoli, con massime intorno ai 16 °C e minime sui 8 °C.

Martedì il clima diventerà decisamente più invernale, con un calo delle temperature sia di giorno — massimo sui 12 °C — sia di notte, con punte fino a 3 °C: sarà il giorno più freddo della settimana.

Mercoledì arriverà un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni marcate; le temperature oscilleranno tra 10 °C di giorno e 5 °C di notte.

Giovedì il sole sarà decisamente più timido: dopo qualche ora di luce ci sarà un progressivo rannuvolamento, e le massime scenderanno attorno a 8 °C, con le minime sui 4 °C.

Da venerdì in poi cambia registro: sono previsti rovesci inizialmente sporadici, che poi si intensificheranno, rendendo il weekend piovoso.

Venerdì la pioggia sarà più costante, e le temperature massime scenderanno a circa 6 °C, con minime di 3 °C.

Sabato sono attese pioggerelle per gran parte della giornata, con massime di 8 °C e minime di 3 °C, mentre domenica il tempo sarà ancora incerto con pioggia leggera e temperature comprese tra 7 °C e 1 °C. Rischio neve in pianura.

È attiva anche un’allerta gialla per nebbia in Lombardia, che potrà rendere la visibilità ridotta nelle ore serali e notturne: è consigliato prestare attenzione se si deve guidare o uscire durante quei momenti.

