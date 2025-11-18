Sullo spostamento del seggio 67 per gli elettori del Migliaro (dal centro civico all’itis Torriani), la vicesindaco e assessore ai quartieri ai servizi demografici Francesca Romagnoli risponde all’interrogazione di Forza Italia spiegando che “nella revisione dei seggi che va fatta annualmente, anche in previsione di quello che saranno poi le elezioni future, abbiamo riscontrato che non ci sono né nel centro civico né nella scuola le condizioni per poter istituire tre seggi all’interno di queste strutture, quindi ce ne saranno soltanto due e il terzo seggio è stato spostato.

“Abbiamo anche valutato – aggiunge- di accorpare i seggi, quindi farli diventare da tre a due, ma è una procedura piuttosto complessa e poi comunque si andrebbe a saturare quel numero massimo di votanti che ogni seggio può avere. La sicurezza non riguarda la parte strutturale ma è legata alla vigilanza”.

L’altra “storia infinita” riguarda invece il quartiere Maristella, anche questo senza seggio elettorale dopo che il centro civico è stato abbattuto e mai più ricostruito. Si farà come spiegato dall’assessore alle opere pubbliche Paolo Carletti. “L’intervento è sempre nel piano delle opere pubbliche, bisogna poi fare diventare effettivo quello stanziamento e l’impegno di mandato è quello di realizzare il centrocivico.

Verificheremo volta per volta nelle variazioni di bilancio, assicurando che a termine mandato verrà rispettato quell’impegno. Dìaltra parte non è mai stato detto che l’impegno sarebbe stato per quest’anno: c’erano altre priorità nel piano delle opere pubbliche e pertanto l’intervento è solo rimandato”.

Silvia Galli

